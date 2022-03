x x

ORIGGIO – Si è spento all’età di 101 anni alla casa di riposo San Giorgio di Origgio, don Cesare Catella il più anziano sacerdote della diocesi.

Nativo di Clivio, don Cesare era stato consacrato sacerdote il 26 maggio 1945. E’ diventato parroco di Origgio nell’ormai lontano 1961 in precedenza era stato coadiutore dedicandosi soprattutto a promuovere le attività destinate ai giovani. E’ rimasto in paese per tutta la sua vita sacerdotale fino alla pensione. Da ricordare anche il suo impegno in ambito sociale e il suo essenziale contributo ruolo nella costruzione della casa per anziani San Giorgio.

Nel 2020 ha anche festeggiato i 75esimo anniversario di sacerdozio un momento di festa a cui aveva partecipato anche l’arcivescovo, monsignor Mario Delpini con tutte le autorità locali.

—

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn