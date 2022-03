x x

SARONNO – “Il comando di polizia locale di Saronno, dall’inizio dell’emergenza fino a stamattina, ha registrato l’arrivo in città di 205 profughi ucraini. Non tutti si sono fermati nella città degli amaretti, una decina ha subito precisato di essere di passaggio, ma impegnate nell’accoglienza ci sono 84 famiglie di cui trenta italiane”

E’ la situazione della presenza dei profughi spiegata dal sindaco Augusto Airoldi stamattina intervistato da Gianni Branca e Angelo Volpi. “Al momento del loro arrivo in Italia i profughi devono registrarsi entro 48 ore in modo da seguire tutto l’iter che prevede oltre al test anticovid e alla gestione dell’aspetto vaccinale anche l’avvio della procedura per avere la copertura sanitaria per cui Asst Valle Olona ha previsto una procedura ad hoc”.

A Saronno sono diverse le associazioni che sono impegnate nell’accoglienza dalla Caritas la prima attivarsi con uno sportello di ascolto e di aiuto (attivo dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17) a Casa di Marta che si occupa, con la collaborazione della San Vincenzo e del Centro aiuto alla vita) della raccolta di generi alimentari.

Sono poi state previste attività specifiche come la possibilità per i piccoli dai 6 ai 12 anni di frequentare la scuola più vicina alla proprio abitazioni o come le attività ricreative e di socializzazione organizzate dal gruppo aiuto Saronno accogliente (nato in queste ultime settimane proprio per l’emergenza) che fa base all’oratorio Legnani. Qui sono anche organizzati corsi di alfabetizzazione in modo che grandi e piccoli possano imparare l’italiano.

