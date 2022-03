x x

SARONNO – E’ in programma oggi l’occupazione temporanea per il 13esimo compleanno del centro sociale Telos. Come prassi, da qualche gli attivisti non hanno più uno spazio fisico ma il centro sociale propone eventi con occupazioni temporanee in giro per la città, è stata resa nota solo la data e l’orario d’inizio mentre la location sarà svelata solo all’inizio dell’evento.

All’iniziativa sono stati dedicati diversi manifesti affissi per la città con il programma di attività e concerti e post su Facebook in cui sono state spiegati i contenuti.

Ecco il testo integrale

Quest’anno il nostro pensiero è grande e difficile da esprimere in poche righe. In questo breve testo vorremmo guardare al presente. Ricorderemo con gioia il passato tra gli abbracci confortevoli del momento in cui festeggeremo il tredicesimo compleanno con questa serata. Oggi il nostro pensiero va a marzo 2020 quando nelle carceri italiane i detenuti si sono rivoltati con coraggio e sono stati brutalmente picchiati, torturati e uccisi dalle guardie. Il nostro pensiero va a compagne e compagni colpiti dalla repressione sempre più stringente dello Stato. A chi sta scontando in galera, o con altre misure, a chi viene allontanato dalle lotte e dagli affetti, a chi è “sorvegliato/a speciale”. Il nostro pensiero va alla guerra. Anzi alle guerre, quelle dei potenti. Le abbiamo sempre rifiutate e questa volta non sarà diverso; non prenderemo le parti di nessuna fazione, ma sceglieremo ancora di lottare contro il mondo che le guerre le genera. Il nostro pensiero va a chi muore a sedici anni durante l’alternanza scuola-lavoro, a chi muore ogni giorno sul posto di lavoro: vittime dello sfruttamento in un mondo in cui il profitto dei padroni vale più della vita delle persone. Il nostro pensiero va anche a chi, vicino o lontano, continua o impara per la prima volta a stare insieme, organizzarsi, prendersi cura l’uno dell’altra, costruire comunità e legami di solidarietà senza nessuna delega ad uno Stato che ci vuole muti ed obbedienti. Ecco, è qui che vogliamo stare, ancora, dopo tredici anni. Convinte/i che ogni piccolo gesto ne valga la pena, sicuri/e che le cose saranno sempre più difficili ma abbiamo la testa dura.

Non ultimo, il nostro pensiero va a te, Guido. Per anni abbiamo intrecciato il nostro percorso, imparando a conoscerci e metterci in gioco, uscendo dal confortevole terreno delle idee date per assolute. A quel pomeriggio caldissimo in cui arrivasti alla nuova occupazione del Telos con una gigantesca anguria e tutto contento, con quel sorriso beffardo, ci dicesti “bravi ragazzi, gliene avete fatta un’altra!”

