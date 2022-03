x x

SARONNO – Anche a Saronno oggi, sabato 26 marzo, dalle 16,30 attivisti e volontari di Emergency saranno in piazza con uno straccio di pace. Il sit in è previsto in piazza Libertà.

Spiegano in una nota dall’associazione: “Chi governa pensa che la guerra sia l’unica soluzione. Ci dice che la guerra può essere “giusta”, “necessaria”, e “inevitabile”: non è vero, non esistono guerre giuste, la guerra appare inevitabile solo a chi non ha fatto nulla per evitarla con i negoziati e la diplomazia. Ci dice che la guerra può essere “umanitaria”: non è vero, la guerra porta sempre morte e distruzione, è la negazione dell’umanità. Ci dice che le spese militari sono necessarie a mantenere la sicurezza: non è vero, negli ultimi 20 anni sono più che raddoppiate ma non viviamo in un mondo più sicuro. Per poter sperare in un futuro migliore, quei soldi andrebbero investiti in ospedali, scuole, lavoro, pensioni. Ci dice che la guerra serve a costruire la pace: non è vero, solo la pratica dei diritti umani può costruire la pace. Non ci dice mai, invece, che i civili sono le prime vittime della guerra, di qualsiasi guerra. I cittadini del mondo sanno benissimo che la guerra è il problema, e non la soluzione, ma spesso non hanno voce“

Da qui l’idea della mobilitazione: “Diamo voce a chi non ce l’ha: con un semplice pezzo di stoffa bianca, uno “straccio di pace”. Appeso allo zaino, al balcone, legato al guinzaglio del cane, all’antenna della macchina, al passeggino del bambino, alla cartella di scuola… un modo semplice e immediato per esprimere il nostro ripudio della guerra, del terrorismo, della violenza”.

I saronnesi si ritroveranno in piazza Libertà: “Lenzuola o pezzi di stoffa bianchi e pennarelli rossi alla mano, sabato 26 marzo alle 16.30 tutti potranno partecipare al sit-in organizzato da Emergency per manifestare contro la guerra in Ucraina e a favore della pace e dei diritti umani. In quest’occasione, un grande lenzuolo bianco sarà diviso in tanti stracci di pace che verranno distribuiti”.

