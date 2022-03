x x

SARONNO – Doppio intervento per la polizia locale che venerdì 25 marzo è dovuta accorrere per due volte nello scalo di piazza Cadorna chiamata dai viaggiatori per gestire alcune situazioni problematiche tra cui una lite di coppia e un esagitato che urlava tra i binari. Nessuno dei due episodi avrà strascichi legali. E’ bastata la sola presenza degli agenti per riportare la calma.

Il primo intervento è stato intorno alle 14,10 per una violenta lite tra un uomo e una donna all’interno dello scalo. I due impegnati in una discussione dai toni sostenuti sono arrivati alle mani e così preoccupati alcuni presenti hanno richiesto l’intervento alla centrale operativa della polizia locale. In pochi minuti è arrivata la pattuglia. Visti gli agenti i due si sono subito calmati ed anzi si solo rapidamente dileguati lasciando lo scalo.

Stesso copione un paio d’ore più tardi quando sulla banchina del binario 4 un trentenne ha iniziato a dare in escandescenza. Si è messo a urlare e a gesticolare tanto che alcuni viaggiatori si sono preoccupati per la sua incolumità vista la vicinanza coi convogli. Anche in questo caso è scattata la chiamata al comando di piazza Repubblica e l’arrivo della pattuglia. L’uomo ha ritrovato la calma e, come se nulla fosse accaduto, a lasciato la stazione

