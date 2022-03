x x

TURATE – Non sono ancora stati chiariti i contorni di quanto accaduto questa mattina a Turate dove una coppia è stato trovata nella sua abitazione in località Fagnana poco distante da Cislago feriti con diverse accoltellate. Accanto a loro anche quello che si ipotizza essere l’aggressore il 34enne vicino di casa anche lui ferito.

L’allarme è scattato stamattina con la mobilitazione dei soccorsi sanitari: la donna una 39enne è stata portata in ambulanza al Sant’Anna di Como mentre il marito, ferito all’addome in modo più grave, è stato portato con l’elisoccorso al San Gerardo di Monza. Come detto sul posto anche il vicino, un 34enne ferito, che si ipotizza essere l’aggressore. Sono subito stati effettuatigli accertamenti scientifici e investigativi dei carabinieri chiamati a chiarire cosa sia accaduto.

