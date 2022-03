x x

LIMBIATE – Risultato a occhiali, in 3′ categoria, fra Dal Pozzo e Legnarello sul campo del centro sportivo di Villaggio del Sole a Limbiate, domenica pomeriggio. Queste le scelte del mister dicasa, Borgatti, oggi assente e sostituito da Regano: Barzanò, Osculati, Sartorio, Nardo, Carenza, Daga, Riccardi, Pertile, Raphael, Borgatti (capitano), La Mura. A disposizione: Arrighi, Defendenti, Menozzi, Pirotta, Algeri, Borghi.

Ventiduesima di campionato, quella che in origine – senza le quattro giornate da recuperare per la sospensione per il covid – sarebbe dovuta essere l’ultima della stagione e come da consuetudine diversi assenti e infortunati nelle fila dei gialloverdi. Nel primo tempo accade ben poco, nella ripresa al 5′ tiro della distanza di Daga, di poco fuori; al 11′ punizione di Daga con palla vagante in area ma nessuno ne approfitta, al 36′ alto di poco il pallonetto di Pertile ed a tempo scaduto va fuori la conclusione di Riccardi servito da Menozzi.

Dal Pozzo-Legnarello 0-0

(foto: saluto finale del Dal Pozzo ai tifosi dopo la gara interna col Legnarello)

27032022