LAZZATE – Partita divertente e dalle mille emozioni con il risultato in bilico fino al fischio finale.

Dopo una fase iniziale di studio tra le due compagini a spingere sull’acceleratore sono i padroni di casa che al 31’ trovano la via del gol grazie ad Artaria; i lazzatesi resistono alla reazione della Castanese e vanno negli spogliatoi in vantaggio.

Nella ripresa i neroverdi scendono in campo con determinazione e voglia di ribaltare il risultato; passano pochi minuti e al 7’ è Sorrentino a pareggiare i conti; poco dopo, al 17’, Gibellini ribalta definitivamente il risultato grazie a un calcio di rigore concesso dal direttore di gara. L’Ardor non ci sta e in pieno recupero agguanta il pareggio grazie alla rete del subentrante Bertani.

Risultati 27° giornata: Acc. Pavese – Gavirate 1-0; Ardor Lazzate – Castanese 2-2; Base 96 – Vergiatese 0-1; Rhodense – Club Milano 2-0; Settimo Milanese – Pavia 2-1; Varesina – Verbano 1-0; Varzi – Sestese 0-0; Vogherese – Calvairate 2-0.

Ardor Lazzate – Castanese 2–2

ARDOR LAZZATE: Bozzato, Sandrini, Raimondo (37’ st Ferraro), Baldan, Peverelli, D’Astoli (24’ st Bertani), Pedrazzini (24’ st Sala), Artaria (47’ st Torin), Berberi, Ferrari (40’ st Martini), D’Onofrio. A disposizione: Giudici, Sala, Moja, Cavalcante, Lombardi, Torin, Ferraro, Bertani, Martini. All, Ceana.

CASTANESE: Buono, Boccadamo, Foglio ( 12’ st Greco), Augliera, Sorrentino, Ornaghi, Orlandi, Ababio (1’ st Gibellini), Colombo, Urso, Milani (34’ st Gheller). A disposizione: Di Lernia, Barbaglia, Capocchiano, De Dionigi, Gheller, Gibellini, Greco, Manfre, Persiani. All.: Garavaglia.

Arbitro: Gambirasio di Bergamo (Ruocco di Brescia e Colitti di Cinisello).

Marcatori: 31′ pt Artaria (L), 7’ st Sorrentino (C) 17’ st Gibellini (C), 48’ st Bertani (L)