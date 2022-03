Calcio Promozione, Rovellini deluso dal suo Valle Olona contro il Saronno

x x

OLGIATE OLONA – “Oggi è andato tutto male, per noi è stato come una gara da ultimo appuntamento stagionale, siamo stati bravi ad arrivare a 29 punti ma questo pomeriggio ho visto una squadra che non ha combattutto per niente. Sarà stato il caldo? Personalmente, sono molto dispiaciuto: ho visto poca fame, poca voglia di giocarsi la partita, troviamo le scusanti che vogliamo ma in realtà non ce ne sono. Adesso speriamo ci sia una reazione”. Così Massimo Rovellini, allenatore del Valle Olona dopo la sconfitta casalinga, 0-2, contro il Fbc Saronno.

Al centro sportivo di Olgiate Olona domenica pomeriggio è stata giocata una partita valevole per la 12′ giornata di ritorno del campionato di Promozione, in un caldissimo pomeriggio di marzo.

Su ilSaronno anche la cronaca play by play dell’incontro. Un successo, quello dei biancocelesti, che li rilancia nelle zone alte della graduatoria, prosegue per gli “amaretti” la rincorsa ai playoff.

