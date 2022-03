x x

OLGIATE OLONA – Due difensori vanno a segno e consentono al Fbc Saronno di ottenere i 3 punti dalla trasferta di Olgiate Olona contro il Valle Olona, formazione di centroclassifica. La 21′ giornata di Promozione ha mostrato saronnesi ben coperti dietro e pronti a colpire in avanti: vincendo proseguono quindi la serie positiva e riprendono il quarto posto in graduatoria.

La cronaca – Saronno che si fa sempre più convinto nelle sue folate offensive e passa al 23′ quando Rudi sugli sviluppi di un corner mette al centro per Giudici che segna con un rasoterra, Poi non succede molto sino ad inizio ripresa quando Milazzo “vede” Maggiore arriva sulla destra, il passaggio è immediato così come il diagonale che batte Croce. La reazione dei locali è inconsistente e produce solo una traversa nel finale (al 36′, uno spiovente di Quartesan dalla grande distanza) ed il risultato non cambia: 0-2.

Su ilSaronno anche l’intervista ad uno dei due marcatori saronnese, Riccardo Maggiore; ed anche l’intervista all’allenatore del Valle Olona, Massimo Rovellini; e la cronaca play by play del match disputato a Olgiate Olona domenica pomeriggio.

Il tabellino

Valle Olona-Fbc Saronno 0-2

VALLE OLONA: Croce, Fersino (22’ st Shullani), Clerici A., Corti, Montecchio (9’ st Quartesan), Badj (18’ st Turconi), Moroni, Clerici G. (39’ pt Salatino), De Rosa, Guarda, Ingribelli (15’ st Compagnone). A disposizione Albè, Caprioli, Guarino, Brun. All. Rovellini.

FBC SARONNO: Giglio, Riva, Giudici, Torriani, Maggiore, Rudi, Scaccabarozzi, De Angelis (27’ st Gibertoni), Ballabio (31’ st Cannizzaro), Milazzo, Iacovelli (36’ st Caruso). A disposizione Migliorati, Spinelli, Meroni, Vergani, Girelli. All. Chiodini.

Arbitro: Mattavelli di Lecco.

Marcatori: 23’ pt Giudici (S), 1’ st Maggiore (S).

Risultati e classifica

Risultati della 27′ giornata, campionato di Promozione: Accademia Inveruno-Olimpia Calcio 3-1, Amici dello sport-Universal Solaro 1-1, Aurora Cmc Uboldese-Morazzone 1-2, Besnatese-Solbiatese 0-0, Gallarate-Solese 1-3, Lentatese-Castello Cantù 0-0, Union Villa Cassano-Meda 2-0, Valle Olona-Fbc Saronno 0-2. Classifica: Solbiatese 62 punti, Morazzone 46, Castello Cantù 45, Fbc Saronno 43, Meda 41, Lentatese 39, Besnatese 38, Universal Solaro 31, Valle Olona e Aurora Cmc Uboldese 29, Accademia Inveruno 26, Amici dello sport e Solese 23, Gallarate e Union Villa Cassano 19, Olimpia Calcio 18.

(foto: alcune fasi del match del pomeriggio domenicale)

27032022