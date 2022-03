x x

BUSTO ARSIZIO – Si decide nei primi minuti di gara il risultato della sfida tra CAS e Universal Solaro. Sono gli ospiti ad aprire le marcature con Livelli, che viene servito sugli sviluppi di rimessa laterale, vince un contrasto e supera Heinzl. Passano pochi minuti e al 10′, sugli sviluppi di calcio d’angolo, arriva il pareggio dei padroni di casa con l’incornata di Finato. I restanti 80′ vedono poche occasioni degne di nota, la più pericolosa è per i giallorossi con Farioli che ci prova da fuori area ma la palla finisce fuori.

Club Amici dello Sport – Universal Solaro 1-1

CLUB AMICI DELLO SPORT: Heinzl, Moretto (13′ st Macchi), Dell’Aera, Caccia, Tirelli, Finato, Caccia, Frontini, Berton (1′ st Fasani), Nardone (24′ st Caldiroli), Brusa (10′ st Gomaa). A disposizione: Ditella, Sala, Pau, Branco, Caldiroli, Reinado, Macchi, Gomaa, Fasani. All.: Gennari.

UNIVERSAL SOLARO: Bizzi, Degiorgi, Parisi (10’ st Leoncini), Greco, Panariello, Baglio (1’ st Rotiroti), Delia, Franco, Giglio (40’ st Di Patria), Livelli (21’ st Somaini), Fabozzi (31’ pt Farioli). A disposizione: Cuzzolin, Leoncini, Esopi, Rotiroti, Somaini, Bottan, Fioroni, Di Patria, Farioli. All.: Broccanello.

Marcatori: 4’ pt Livelli (US), 10’ pt Finato (CAS)