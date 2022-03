x x

OLGIATE OLONA – Oggi, inizio alle 15.30, a Olgiate Olona la sfida fra Valle Olona e Fbc Saronno per la 12′ giornata di ritorno del campionato di Promozione. Su ilSaronno la consueta cronaca play by play.

Arbitro Diego Mattavelli di Lecco (non sono previsti assistenti). Nel Fbc Saronno – quinto in graduatoria – torna disponibile Cannizzaro, superati alcuni problemi fisici; e l’allenatore Gianpaolo Chiodini dovrebbe disporre dell’intera rosa; contro un avversario sulla carta abbordabile c’è attesa per scoprire se ci sarà una “staffetta” fra i due bomber, Iacovelli e Milazzo, o se giocheranno entrambi con la maglia da titolare.

Il Valle Olona è nono in classifica, ha sinora segnato 29 gol e ne ha subiti 33. Miglior marcatore Guarda con 16 reti.

Lo stadio

Si gioca al centro sportivo di via Diaz 88 a Olgiate Olona.

La classifica

Classifica: Solbiatese 61, Castello città di Cantù 44, Morazzone 43, Meda 41, Saronno 40, Lentatese 38, Besnatese 37, Universal Solaro 30, Valle Olona 29, Aurora Cmc Uboldese 29, Accademia Inveruno 23, Amici dello Sport 22, Solese 20, Gallarate 19, Olimpia 18, Union villa Cassano 16.

