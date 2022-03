x x

CARONNO PERTUSELLA – Giovedì 7 Aprile alle 21 si terrà nel Cinema Teatro di Caronno Pertusella in via Adua 119 il concerto tributo a Laura Pausini a cura della cantante Elisa Chiesara. Videoproiezioni, scenografia, cambi d’abito, effetti speciali e coreografie di ballo danno vita ad un vero e proprio Live Show.

La band si è contraddistinta fin dagli esordi anche grazie alla straordinaria somiglianza vocale e fisica della performer Elisa Chiesara con la stessa Laura Pausini. L’inconfondibile accento romagnolo e la continua ricerca della perfezione musicale e vocale tanto amati dai fan della cantante di Faenza danno vita ad uno spettacolo unico, apprezzato anche dagli stessi musicisti che suonano solitamente al fianco della Pausini nei suoi tour.

La scaletta è ricca di successi indimenticabili e indimenticati: ballate, pezzi pop e dance si alternano appositamente al fine di creare uno show dinamico e senza pause, che emozionerà e farà cantare i fan della cantante dai più grandi ai più piccoli.

Info e biglietti su www.cinemacaronno.it

