GERENZANO – Una merenda insieme, quattro tiri al pallone, disegni coi gessetti e per tutti i bimbi un gioco da portare a casa. E’ il riuscito programma del momento conviviale organizzato dall’Amministrazione comunale con Caritas, Proloco e oratorio organizzati proprio nel cortile dell struttura.

Grande attenzione da parte degli organizzatori con cartelli in italiano e ucraino e l’idea di tanti diversi momenti per coinvolgere grandi e piccoli. Presenti anche il sindaco Ivano Campi e l’assessore ai Servizi Sociali Dario Borghi. Al momento a Gerenzano ci sono una trentina di profughi arrivati dall’Ucraina di cui la metà sono minorenni. Proprio a loro come ricordo del pomeriggio è stato donato un diverso gioco adatto alla loro età.

