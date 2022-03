x x

LAZZATE – Week-end da incorniciare per il Moto Club Lazzate che è stato protagonista del Trofeo Master Beta Trial. Sono arrivati al campo scuola Cesarino Monti oltre 120 piloti, tra cui i migliori talenti su scala nazionale. A sfidarsi in una competizione a loro dedicata anche 30 giovanissimi.

Non è stata una novità la buona riuscita dell’evento merito della capacità organizzativa e dell’impegno del Motoclub Lazzate.

Tra le conferme anche la presenza di Fabio Fazio il celebre conduttore segue il figlio Michele giovane promessa del trial. Come in passato è arrivato a Lazzate e non ha mancato di scambiare quattro chiacchiere con i presenti disponibile anche per qualche foto ricordo del suo passaggio.

(foto condivise su Facebook)

