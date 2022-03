x x

SARONNO – Si è rinnovato stamattina il tradizionale appuntamento con la motobenedizione organizzata dal Motoclub Saronno in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana e con il patrocinio del Comune.

Classico il programma che ha visto i centauri ritrovarsi alle 9,30 in piazza Libertà dove hanno lasciato i propri mezzi per andare alla messa seguita dalla benedizione di don Claudio Galimberti quindi la sfilata per le vie cittadine. Terminato il giro in città le moto sono state esposte in via Biffi prima di un momento conviviale.

La bella giornata di sole ha favorito la presenza degli appassionati di due ruote venuti in piazza anche per vedere i mezzi. Complessivamente sono stati circa 180 i mezzi (tra cui diversi Vespa Club come quello di Caronno Pertusella, Bollate e Milano) hanno sfilato per le vie della città per ritrovarsi poi in via Biffi. Dal presidente Angelo Lovati, dopo la benedizione del prevosto che ha raccomandato “perizia e prudenza per la sicurezza di tutti”, un ricordo a don Angelo Ceriani scomparso a causa del Covid

gallery a cura di Federico Mainard Lo Russo

