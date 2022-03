x x

SARONNO – Non ci sono state gravi conseguenze ma certo la preoccupazione è stata tanta venerdì pomeriggio per l’incidente avvenuto in via Novara. Malgrado i rilievi effettuati sul luogo dello scontro e le prime testimonianze raccolte dai due protagonisti la dinamica del sinistro non è ancora stata chiarita. La certezza è che si sia verificato l’impatto tra un’Honda 125 guidata da un 17enne di Uboldo e la bicicletta su cui pedalava una 59enne di origine albanese residente a Gerenzano.

Entrambi sono finiti a terra: il ragazzo si è presto rialzato e quando sono arrivati i soccorsi ha rifiutato le cure mediche e di farsi accompagnare al pronto soccorso mentre la donna decisamente provata e dolorante è stata portata al pronto soccorso di Saronno per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non destano però preoccupazioni.

Come detto sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale che si sta occupando di ricostruire la dinamica dell’incidente per risalire alle responsabilità.

