x x

SARONNO – Ciclista investito in via Varese alla periferia di Saronno: è successo ieri alle 14 nei pressi della intersezione con via Archimede al confine con Caronno Pertusella. Sul posto è accorsa una ambulanza della Croce rossa saronnese ed è arrivata una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno. Il ciclista, un uomo di 49 anni, è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Saronno; non è apparso in gravi condizioni.

Alle 21.50 altro intervento in città dell’ambulanza della Croce rossa saronnese per soccorrere un uomo di 61 anni, che stava male in via Varese, in questo caso nella zona limitrofa all’intersezione con via Balaguer, nel retrostazione: gli è stato diagnosticato uno stato di intossicazione etilica. Aveva insomma bevuto troppo, ed è stato trasportato all’ospedale di piazza Borella, in condizioni comunque non gravi.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio)

28032022