SARONNO – Il sindaco Augusto Airoldi entra a gamba tesa nel tema politico del momento ossia la bagarre delle commissioni con la maggioranza che non riuscendo a nominare i propri presidenti ha deciso di disertare gli incontri facendo mancare anche la presenza dell’assessore.

Intervistato da Gianni Branca e Angelo Volpi il primo cittadino precisa subito: “E’ una vicenda che ha suscitato più clamore mediatico che reale comunque con l’uscita di Obiettivo Saronno dalla maggioranza e le dimissioni dei loro presidenti è ovvio che la prima riunione della commissione sia convocata per nominare i nuovi presidenti che devono essere espressione della maggioranza. Il vice presidente di fatto è un supplente che fa le veci del presidente in caso di assenza o malattia. Avrebbero dovuto semplicemente convocare la commissione per la nomina di un nuovo presidente. Questo non è successo e si è proceduto con una convocazione illegittima. Il risultato alla luce dell’assenza dei commissari di maggioranza è stata una seduta nulla”.

E rincara: “Mi auguro che i vicepresidenti (nel dettaglio Marina Ceriani per la commissione Sport, Riccardo Guzzetti per quella istruzione e Adelmo Cao per quella Commercio ndr) rispettino le istituzioni perchè questo colpo di mano è l’opposto della democrazia. I presidenti spettano ovviamente alla maggioranza ed è ora di ripristinare il funzionamento fisiologico delle commissioni. E’ da fare non solo per un rispetto delle istituzioni, dei ruoli, dei consiglieri ma anche perchè questa maggioranza è quella che hanno scelto i cittadini. Quindi non possiamo che auguraci che i vicepresidenti provvedano alla legittima convocazione”.

E se questo non dovesse accadere? “Andremo in consiglio comunale dove sarà fornita l’interpretazione autentica del regolamento data dal commissionario e poi la questione sarà messa ai voti”.

