SARONNO – “Siamo nella stessa situazione in cui il condòmino del piano di sopra fa baccano tutta la notte, mentre il condòmino del piano di sotto protesta tutta la notte per la situazione. Il mattino seguente il condòmino del piano di sopra accusa di molestie il condòmino del piano di sotto per averlo disturbato tutta notte”.

Inizia con questa metafora la risposta della segretarie politica della Lega alla presa di posizione di Francesco Licata in merito alla bagarre commissioni.

“Il capogruppo Licata accusa la minoranza di un atto di forza, dall’alto della sua superiorità morale che gli deriva dal semplice fatto di essere passato dalla destra al Pd, il partito dei Sempre Ragione.

Ma quale atto di forza!? La realtà è che la maggioranza, di cui Licata fa parte, con la solita estrema prepotenza non ha previsto di rinnovare la carica del presidente dimissionario, non convoca le commissioni da mesi e si rifiuta di discutere gli argomenti proposti dalla minoranza dimostrando assoluta opacità e mancanza assoluta di dialogo. La partecipazione è prevista solo per i tesserati; nemmeno per tutti i tesserati, ma solo per coloro che concordino con la linea decisa dal partito.

Il segretario generale rilascia un parere “a suo giudizio”, senza alcun riferimento a leggi e sentenze, e la minoranza dovrebbe accettare supinamente tale superficiale interpretazione?

Se la suonano e se la cantano come il condòmino del piano di sopra, ma la ragione è da un’altra parte”.

