GERENZANO – Partita non ricca di emozioni nonostante i 3 goal quella disputata in quest’ultima domenica di marzo ad Arosio tra la Stella Azzurra e la Gerenzanese. La gara si sblocca nei minuti finali del primo tempo con la rete di Longoni a seguito di una bellissima azione della squadra di casa. Gerenzanese che non ci sta e dopo pochi minuti prova a pareggiare il risultato con Donadel su punizione ma la sorte impedisce il pareggio e “devia” la palla sul palo facendo partire la ripartenza dei padroni di casa con Andrea Canavesi che in modo molto cinico insacca la palla in rete e porta la propria squadra in vantaggio di due goal sugli avversari all’ultimo secondo del primo tempo.

Secondo tempo in cui la Gerenzanese prova diverse volte ad accorciare il risultato rispettivamente con Anafflouss, Spitaleri e Rampoldi ma nuovamente, dopo le azioni offensive della squadra di trasferta, la Stella Azzurra con un contropiede al 35 minuto del secondo tempo chiude la partita a seguito della rete di Sanvito.

Seconda sconfitta consecutiva dunque per la Gerenzanese che nonostante le diverse azioni da goal non riesce a concretizzare e subisce 3 goal pesantissimi della Stella Azzurra Arosio che ritorna alla vittoria dopo la sconfitta contro il Serenza Carroccio.

Aldo Falgares

GSO STELLA AZZURRA AROSIO – ASD GERENZANESE 3-0

GSO STELLA AZZURRA AROSIO: Rigamonti, Ricci, Biraghi, Barzagli, Carniel, Fratea, Nespoli, Sorleto, Longoni, Canavesi A, Sanvito. A disposizione: Maggioni, Busnelli, Bestetti, Ballabio, Imbriani, Panetta, Meroni, Bonacina. All: Littera.

ASD GERENZANESE: Girola, Sponsale, Restelli, Iacolare, Franchi, Gambino, Spitaleri, Donadel, Anafflouss, Quici, Rampoldi. A disposizione: Salvadore, Zaffaroni, Forliano, Crespi, Canavesi F, Di Lio, Cattaneo, Sala, Gualandi. All. Pignatiello.

28032022