CERIANO LAGHETTO – Cade dalla moto e finisce all’ospedale: il grave incidente si è verificato al crossodromo di via Laghetto, ieri alle 13.40 dove il servizio sanitario per le emergenze in Lombardia, Areu, ha inviato sul posto una ambulanza dell Croce rossa di Saronno il cui equipaggio ha soccorso un ragazzo di 28 anni, apparso in gravi condizioni, e che è stato subito sottoposto alle cure del caso.

Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza. Come detto, all’origine di tutto c’è stata una caduta accidentale dalla motocicletta.

(foto archivio: una ambulanza della Croce rossa in servizio sul territorio locale in un occasione di una precedente emergenza sanitaria)

28032022