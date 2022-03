x x

SARONNO – L’epilogo delle terme di città di Saronno è ormai noto: alle prese con difficoltà economica pregresse e provato dalle lunghe chiusure dovute dal lockdown e dalla pandemia la struttura di via Ungaretti ha ormai chiuso i battenti.

Dal web è sparito il sito internet ed anche la pagina Facebook non è più accessibile. Del resto ormai da mesi i clienti cercavano di capire se l’impianto avrebbe riaperto senza ottenere risposte. Ora però la chiusura è ancor più evidente. Da tempo ormai la facciata esterna dell’impianto appariva abbandonata e senza manutezione ma ora sono stati tolti anche striscioni ed insegne sul tetto dell’edificio.

Lo spazio di via Ungaretti sta tornando ad essere uno dei tanti capannoni in disuso lungo la Saronno-Monza. Resta il colore bianco, i cubi di luce promozionali che ormai cadono a pezzi e il logo sulla porta a vetri.

