SARONNO – Si è conclusa con un successo la prima giornata del Festival della Poesia, la prima edizione della rassegna di eventi che animerà Saronno per i prossimi sette giorni di-versi.

La prima giornata si è aperta con l’incontro con la poetessa Giovanna Rosadini.



“Siamo molto soddisfatte di questa prima giornata del Festival – così commenta Chiara Angaroni, che insieme a Graziella Buzzi, Marina Virgili, Chiara Pozzi e Giampaola Galli, fa parte della direzione artistica del festival – Villa Gianetti oggi ha avuto una bella partecipazione per la poetessa Giovanna Rosadini con il toccante racconto delle poesie che ha scritto in seguito al coma.”

Alle 16, l’orchestra Pat-a-pan ha accompagnato le letture poetiche a tema speranza, portando molti cittadini in piazza Libertà.



” La città era inoltre ricamata di poesie – continua Chiara Angaroni – le poesie sui fili del Mep e le poesie sulle vetrine. E’ stato bello vedere grandi e piccoli fermarsi a leggere i fogli appesi. Questo era proprio il nostro intento: far uscire la Poesia dalla sua nicchia e renderla accessibile a tutti. In che modo? Riempiendo la città di Poesia.”



“Una piccola anticipazione: mercoledì sera all’Aldo Moro ci sarà lo Slam Poetry e abbiamo ricevuto il doppio delle candidature rispetto al numero prestabilito. Invito tutti a prenotare il posto perché sarà una battaglia poetica molto divertente. Il pubblico sarà inoltre protagonista perché potrà votare.”

