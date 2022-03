x x

GERENZANO – L’energie elettrica verrà interrotta in alcune vie di Gerenzano a causa di lavori sugli impianti nella giornata di martedì 28 marzo dalle 8.30 alle 12.30. A comunicarlo è Enel Distribuzione, che nei giorni scorsi ha distribuito volantini informativi.

Le vie interessate dall’interruzione momentanea della corrente sono:

via Manzoni nei civici 27 a 29, 29/b, da 33 a 35, 39, da 47/a a 47/c, 30, da 34 a 38, 58;

via Marzabotto nei civici 5 al 9/i, dal 19 al 21, dal 31 al 35, 30, da 34 a 38, 58;

via san Giacomo nei civici 35, 43, 47, da 51 a 53, 67, 62, da 62/c a 64, 70, da 72/b a 78;

via Boccherini nei civici da 14 a 24, 28, 25;

via Di Vittorio nei civici 18, da 24/a a 26;

via Marconi da 1 a 5, da 2 a 8;

via Pastore nei civici 7, da 53 a 57, 69, 75;

via Carducci nei civici da 1/a a 1/c.

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto Enel invita la cittadinanza a non commettere imprudenze e non utilizzare gli ascensori.

