SARONNO – Domenica le notizie più lette sono state quelle relative all’occupazione del centro sociale Telos alle porte del Matteotti. Dopo che la musica della festa per i 13 anni di attività è continuati fino alle 5 del mattino sono state decine le proteste e le prese di posizione di cittadini e residenti.

Anche l’impegno per i profughi arrivati dall’Ucraina è stato protagonista del weekend con un bell’incontro organizzato dall’Amministrazione di Gerenzano e le informazioni sul tavolo attivo a Saronno per gestire l’emergenza.

Torna la motobenedizione con un ricordo per don Angelo Ceriani.

Duecento stracci di pace per Emergency.

Il plauso per l’ottima organizzazione e la visita di Fabio Fabio ancora un’edizione da ricordare per il Trofeo Master Beta Trial del Moto Club di Lazzate.

Licata cerca di arginare la bagarre commissioni.

