x x

LOMAZZO – Scontro all’alba sul ponte tra Lomazzo e Guanzate in via XXV Aprile: il bilancio è di due feriti portati in codice giallo all’ospedale al pronto soccorso per le cure del caso.

Lo scontro è avvenuto poco dopo le 5,30 tra una Smart e una Fiat: l’impatto è stato forte come dimostrano le immagini delle auto danneggiate. Sul posto, per l’effetto della chiamata alla centrale operativa Areu di un automobilista di passaggio, sono accorse due ambulanze e l’automedica di Como.

Prima però a mettersi al lavoro sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Lomazzo che hanno aiutato ad estrarre, in sicurezza, i conducenti dai mezzi. I due, un trentenne ed un 40enne sono stati portati in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como e di Busto Arsizio. Sono intervenuti anche i carabinieri di Cantù che hanno provveduto a deviare il traffico durante i soccorsi, ad effettuare i rilievi per ricostruire dinamica e cause del sinistro.

—

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn