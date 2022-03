x x

SARONNO – “Da persona che per passione dedica parte della propria vita a cercare di migliorare la nostra città, questi comportamenti, ormai da anni, mi rattristano particolarmente e ogni volta mi domando quale sia la soluzione. Credo che ognuno di noi debba riflettere, a partire dal sindaco Augusto Airoldi, che spero che anche questa volta non rimanga silente“.

E’ il passaggio cruciale dell’intervento di Luca Amadio capogruppo di Obiettivo Saronno in merito all’occupazione del capannone di via Galli ad opera degli anarchici del centro sociale Telos per festeggiare il 13esimo “compleanno” in città.

Il delegato dei viola parte dal video di una saronnese che racconta il day after nel capannone ma soprattutto rimarca come sia “inaccettabile che accadano ancora queste cose”. E continua: “Spero che il primo cittadino Augusto Airoldi, che detiene anche la delega alla Sicurezza abbiamo dato l’esempio compiendo tutti gli atti necessari a denunciare l’accaduto”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn