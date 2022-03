x x

SARONNO – E' stata finalmente riattivata la fontana-monumento che si trova tra viale Santuario e via Primo Maggio. Il cantiere si era concluso l'inverno scorso ma per evitare problemi con il ghiaccio il Comune ha atteso prima di attivarla l'arrivo della primavera. L’intervento è stato realizzato grazie all’investimento di 50 mila euro di fondi regionali post emergenza covid. Ad essere completamente rinnovata è stata l’area tra il monumento di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto e il sottopassaggio di Ponte della Vittoria. Primo punto del piano di recupero è stata proprio l'ultimo a concretizzarsi ossia la riattivazione della fontana che era ridotta ad una vasca piena di sassi e di erbacce. E' stato necessario ripulire le vasche e riattivare la parte idrica. Ripulita anche la facciata in pietra dallo stemma di Saronno fino ai parapetti delle scale. L’intervento è stato studiato e sottoposto all’approvazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggi visto il valore storico del monumento. Ad essere rinnovato anche ciottolato prima dell’angolo verde con lo stemma di Saronno.

