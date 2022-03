x x

GROANE – Aggressione col machete nei pressi di corso Europa di Limbiate, nell’area del Parco delle Groane: l’allarme è scattato alle 3 della scorsa notte, dopo la telefonata di un passante e sul posto sono accorse le pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Desio con una ambulanza della Croce viola e l’auto-infermieristica, I soccorritori hanno trovato sul posto un uomo di 35 anni, gravemente ferito.

A quanto pare, sarebbe stato colpito alla testa con un machete; è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza ed è stato sottoposto a intervenuto chirurgico. I militari sperano di potere presto interrogare il trentacinquenne per chiarire l’accaduto e intanto proseguono le indagini che avrebbero già consentito di rinvenire il machete.

Viale Europa di Limbiate è lo stradone che si trova proprio all’interno della zona boschiva del Parco delle Groane.

(foto archivio: un machete precedentemente sequestrato al Parco delle Groane)

