GERENZANO – Moltissime soddisfazioni per le atlete della categoria Gold del Tennis club Parco degli Aironi di Gerenzano: gli sforzi e le ore di allenamenti con Marco Vincezetto hanno portato quest’anno alla qualifica per le nazionali a San Vincenzo, in Toscana.

Già lo scorso anno, però, la squadra composta da Ilaria Proserpio, Giuseppina Catalano, Barbara Saporiti, Laura Prevosti e Sonia Lazza ha ottenuto strabilianti risultati. Dopo tre mesi di allenamento, a settembre le tenniste si scontrano nelle nazionali ad Arabella, dove vincono la finale al terzo doppio per 9 a 3.

“Un’esperienza davvero preziosa – commenta Marco Vincezetto – Abbiamo ottenuto un successo insperato e assistito a giornate di ottimo tennis.”

Così Barbara Saporiti, Ilaria Proserpio e Giuseppina Catalano nell’ottobre si guadagnano il proprio posto per i mondiali in Slovenia, a Portorose, per i propri rispettivi livelli. Barbara e Ilaria sfiorano il podio, perdendo le loro partite in finale; un ottimo risultato anche per Giuseppina, che perde l’incontro di semifinale.

“Di tutte queste due avventure rimane l’aver creato un gruppo meraviglioso – continua Vincezetto – fra le ragazze e il sottoscritto che le allena. Il parco di Gerenzano continua ad avere successo: ad oggi abbiamo già ottenuto le qualificazioni per le fasi nazionali che si terranno quest’anno a San Vincenzo in Toscana.”

Riprendono ora gli allenamenti: d’estate nel Parco di gerenzano, d’inverno nel circolo della polisportiva Rugbio di Uboldo.

