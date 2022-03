x x

SARONNO – Oggi alle 5.10 intervento dei carabinieri della Compagnia di Saronno in via Varese, con una ambulanza della Croce rossa cittadina, per soccorrere un ciclista di 45 anni, che è stato investito all’altezza della rotonda all’incrocio con via I maggio. Il paziente, che ha riportato lesioni e contusioni varie ma non è apparso in pericolo di vita, è stato trasferito all’ospedale di piazza Borella per le cure del caso mentre i militari dell’Arma hanno eseguito i rilievi del sinistro al fine di chiarire con precisione dinamica ed eventuali responsabilità di quel che è accaduto.

Alle 17.20 intervento dell’ambulanza della Croce rossa saronnese in via Garibaldi, nella zona pedonale per una caduta accidentale di un passante, soccorso e trasportato all’ospedale di Saronno per essere medicato.

(foto archivio; precedente intervento dei mezzi di soccorso, una ambulanza della Croce rossa, per una emergenza sanitaria sempre nella centrale via Garibaldi a Saronno)

29032022