SARONNO – Massimo Galli, uno dei principali punti di riferimento della comunità scientifica, è stato oggi ospite dell’Istituto Prealpi di Saronno. Ad accoglierlo sono stati il direttore e fondatore Carlo Manzoni, l’amministratrice Angela Strano e il preside Franco Marano con i docenti Galimberti e Duettini. Gli studenti del liceo biomedico si sono confrontati con l’infettivologo sia sulla pandemia di Covid-19 che sulle frontiere della medicina e il loro rapporto con le professioni sanitarie. Per i ragazzi è stato un momento ricco di spunti e riflessioni per i futuri diplomati dell’Istituto.

“Confrontarsi con questi ragazzi – ha spiegato Galli – è sempre un momento di importante. Parlare di pandemia con questi ragazzi è anche utile per me per imparare a interagire con chi, forse un po’ banalmente, possiamo dire è il nostro futuro”. Il virologo ha rimarcato con chiarezza come la pandemia non sia “qualcosa che ci siamo lasciati alle spalle”. Galli ha parlato dell’aumento dei casi “accompagnato anche da un aumento dei ricoveri in terapia intensiva anche se non credo ci troveremo a fare i conti con una nuova ondata”.

Tra i temi trattati “l’eccesso di informazione intorno al covid” e la carenza di personale medico “non basta ora aumentare il numero degli iscritti alle facoltà di medicina ma serve aumentare le disponibilità di spazi negli anni pre clinici per poi arrivare a garantire il passaggio di coloro che superano il triennio ad una formazione ospedaliera accettabile” ed anche la quarta dose “negli under 60, in base ai dati forniti da Israele, non si aggiunge molto alla situazione attuale. Penso quindi che sarebbe utile un approccio personalizzato in base alle singole esigenze”.

“L’invito ai ragazzi – concluso – è sempre quello di essere responsabili per la loro salute e per quella della collettiva”.

