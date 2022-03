x x

Nei giorni 19 e 20 marzo, presso il Palasport Marco Sguaitzer di Mantova, si è tenuta la 2^ Prova Regionale GPG di scherma. Il torneo ha visto coinvolti circa 300 atleti lombardi dai 10 ai 14 anni, divisi in tre categorie. L’organizzazione si è avvalsa della collaborazione di Mantova Scherma, del Comitato Regionale Lombardo e del Comune di Mantova.

8 giovani atleti di Scherma Saronno si sono cimentati in questa prova nella specialità della spada sotto la guida degli istruttori Andrea Giuliani e Marco Di Martino.

Sabato sono saliti in pedana Vittoria Bianchi, Adele Biffi e Susanna D’Andrea per la categoria Ragazze-Allieve, Margherita Canettoli per la categoria Giovanissime e Tommaso Colombo nella categoria Bambini.

La gara è stata per questi giovani schermidori un’ottima occasione per l’accrescimento dell’esperienza tecnica e il miglioramento delle capacità personali utili ad affrontare con serenità ed adeguato autocontrollo le competizioni sportive.

Margherita Canettoli, dopo un girone perfetto con 5 vittorie su 5 assalti, perde la diretta per entrare in zona medaglie.

Nella giornata di domenica, con la categoria Giovanissimi, sono scesi in gara Matteo Graziano, Samuele Borghi e Leonardo Rossin. I ragazzi hanno disputato un’ottima gara in una prova giovanile di ottimo livello. Spicca il 5° posto di Graziano, l’11° di Borghi e la buona prestazione di Rossin.

Dopo più di due anni di manifestazioni svolte a porte chiuse, ai familiari degli atleti è stato consentito l’accesso alle tribune, in numero limitato e nel rispetto del nuovo protocollo federale per l’organizzazione e lo svolgimento delle gare. Un grazie particolare va quindi tributato a tutti gli accompagnatori che hanno saputo essere spettatori pazienti e di gioioso supporto ai giovani atleti.

Un altro momento degno di segnalazione per Scherma Saronno è stata la partecipazione al Campionato Italiano Extra-Serie Specialità Spada. La squadra femminile categoria Assoluti (atlete di maggior livello nazionale) composta da Camilla Mondelli, Elena Franzese, Giulia Oldani e Sofia Grassi ha conquistato a Caorle, per la zona nord-centro, il passaggio alla finale del Campionato Italiano a Squadre in programma a Piacenza per domenica 27 marzo. In gara saranno presenti le migliori 16 squadre in Italia per aggiudicarsi il titolo nel campionato a squadre.

Infine, per la quarta volta consecutiva, a Scherma Saronno è stato attribuito il prestigioso incarico dell’organizzazione del Campionato Regionale alle 6 armi riservato agli Under 14 per le specialità di spada, fioretto e sciabola. Le gare saranno disputate a Gerenzano nei giorni 23 e 24 aprile e vedranno oltre 500 atleti lombardi affrontarsi sulle pedane del Palazzetto dello Sport alla conquista dei titoli in palio.

L’evento, che l’Associazione saronnese sta preparando da tempo, coordinandosi con il Comitato Regionale FIS, implica un grande sforzo organizzativo, sia per il rispetto dei protocolli federali, sia per il ritorno dei genitori sugli spalti-

Così si è espresso il Presidente di Scherma Saronno, signor Franco Grassi: “Invito le aziende locali a sostenerci in iniziative come questa poiché sono il volano per la creazione di molteplici opportunità economiche, sociali e culturali per le attività presenti sul territorio. Questi progetti inoltre concorrono alla promozione della pratica sportiva della scherma avvicinando i giovani, e non solo, ad uno sport in cui l’aspetto etico, oltre che motorio, ne caratterizza l’essenza e il fine valoriale a cui tutti dovremmo aspirare”. Scherma Saronno svolge le proprie attività presso la palestra del Collegio Arcivescovile Castelli dal lunedì al giovedì dalle h. 17.30 alle h. 21.30. E’ possibile iscriversi ai corsi in qualsiasi periodo dell’anno e indipendentemente dalla propria età. la società inoltre fornisce il materiale a chi decide di iniziare questo percorso sportivo