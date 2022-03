x x

TURATE – Sabato 2 aprile dalle 15 alle 18 torna l’iniziativa “Giornata ecologica: pulizie di primavera”, organizzata dall’Amministrazione comunale. Si tratta, come ricordano dal Municipio, “di un momento condiviso di pulizia del nostro territorio, specialmente delle aree più colpite dal selvaggio abbandono di rifiuti e da sporcizia accumulata. Insieme, possiamo prenderci direttamente cura del nostro paese e trascorrere un momento di massima condivisione dei valori di tutela e salvaguardia dell’ambiente”.

La partecipazione è libera, comunicando l’adesione all’indirizzo email: [email protected]

Si tratta di una iniziativa simile a quello che si sono svolte di recente anche in paesi vicini, da Uboldo a Ceriano Laghetto, sempre con buon numero di adesioni da parte dei cittadini.

(foto archivio)

