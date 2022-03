x x

CARONNO PERTUSELLA – Negli ulitmi giorni una squadra di volontari di Protezione civile dell’Ana-Associazione nazionale alpini sezione di Varese ha operato per porre in sicurezza l’area di accesso alla cappella del Lazzaretto, che risale al diciottesimo secolo e si trova alla periferia di Caronno Pertusella. Scopo dell’intervento è stato agevolare l’ingresso dei fedeli. Nell’area si trovano anche due omaggi votivi a Santa Barbara e San Maurizio, ai quali negli scorsi anni gli alpini hanno eseguito lavori di manutenzione.

“Della zona oggetto di questo intervento purtroppo approfittano anche malviventi e spacciatori: pulire e riportare decoro è sempre un buon modo di rendere servizio alla comunità” rimarcano gli alpini.

All’area del Lazzaretto si accede da via Lazzaretto, nei pressi dell’ex statale Varesina in zona industriale di Caronno Pertusella.

(foto: alcune fasi dell’intervento nell’area del Lazzaretto di Caronno Pertusella)

30032022