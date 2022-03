x x

BRESCIA – E’ durato mezz’ora l’interrogatorio in carcere, a Brescia, di Davide Fontana, il 43enne di Rescaldina che ha confissato di avere ucciso e fatto a pezzi la vicina di casa, Carol Maltesi, di 26 anni, attrice di film pornografici e molto conosciuta nel mondo dell’hard. Fontana è comparso di fronte al giudice per le indagini preliminari, Angelo Corvi, a quanto pare sostanzialmente ribadendo quel che aveva già detto ai carabinieri lunedì sera ovvero che la morte della ragazza era avvenuta nel corso di un “gioco erotico” quando l’aveva colpita con un martello. Già nel corso della giornata odierna dovrebbe giungere la convalida del fermo.

Il delitto di Carol, ovvero Charlotte Angie (questo il suo pseudonimo da attrice), è avvenuto a gennaio, uccisa nella casa di lei dal vicino di casa – col quale aveva o aveva avuto una relazione – e che si è sbarazzato del corpo, dopo averlo congelato, a metà di questo mese, i resti erano stati trovati il il 20 marzo a Borno in Valcamonica. L’assassino aveva nel frattempo utilizzato il telefonino della vittima fingendo di essere lei, rispondendo ai pochissimi messaggi Whatsapps che le erano arrivati ma a quanto pare nessuno l’aveva cercata di persona o telefonicamente.

30032022

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn