GERENZANO – Si è svolta lo scorso fine settimana la “Giornata del verde pulito” a Gerenzano: “Ringraziamo – dicono dal Comune – i Volontari civici, cooperativa Ardea onlus, Parco dei Mughetti, A2A, gli uffici comunali, i contradaioli del Palio di Gerenzano, Pro loco Gerenzano, i dipendenti McDonald’s Gerenzano e tutti coloro che hanno partecipato”.

Interventi nella zona del Parco aironi

Sono state ripulite le zone/vie attorno al Parco aironi, tra le quali via Inglesina, tratti di via Risorgimento e Lepetit, la via che porta alla piattaforma ecologica e la strada campestre che costeggia la ferrovia.

(foto: alcuni momenti dell’intervento che si è svolto lo scorso fine settimana alla periferia di Gerenzano)

