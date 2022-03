x x

ROVELLO PORRO – Ladri in azione l’altra notte nella zona di via Monviso a Rovello Porro, hanno preso di mira le auto posteggiate soto casa. Vetro del finestrino rotto, e portiere aperte per rovistare nell’abitacolo dei mezzi: da uno dei veicolo è stato rubato un borsone, al cui interno non c’era comunque nessun oggetto di valore.

Refurtiva ritrovata e restituita

E in questo caso non è mancato il lieto fine: la proprietaria ne è presto ritornata in possesso. Evidentenente chi l’aveva preso, si era presto accorto che non c’era nulla di “interessante” e l’ha abbandonato, è stato ritrovato e restituito.

