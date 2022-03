x x

SARONNO- Grandissima vittoria questa sera, per l’Az Robur Saronno, che sul parquet di casa sconfigge Gallarate per 79-75 e vola alle semifinali della Coppa Lombardia. Partita combattutissima quella vista al Centro Ronchi. La Robur dopo un primo tempo fantastico, subisce il ritorno degli ospiti dal -15, che però non è bastato è ha consegnato la vittoria ai biancoazzurri. I padroni di casa sono riusciti a sopperire a diverse assenze con una prestazione corale, migliori marcatori Politi e Mariani con 17, trovando così il modo migliore per uscire da un periodo complicato .

Az Robur Saronno: Politi 17, Marusic 3, Cozzoli 14, Fabbian NE, Quinti 8, De Capitani 8, Gurioli 8, Tresso NE, Pellegrini 2, Mariani 17, Banfi 0,Motta 2

Gallarate: Danelutti 10, De Bettin NE, Ielmini 3, Passerini NE, Passerini NE, Romano 10, Clerici 24, Ciardiello 3, Picotti 2, Goretti 10, Ezzaouia, NE, Calzavara 13

Giacomo Rimoldi