SARONNO – Continua il festival di poesia Giorni diVersi. Due gli appuntamenti di ieri.

A Villa Gianetti, con la presenza dell’assessore alla Cultura Laura Succi e organizzato da Unitre con la regia del vicepresidente Paolo Pignatelli, si è svolto l’emozionante reading poetico “Anima mundi” con accompagnamento pianistico di Bruno Billone.

Oltre alle letture dei testi di Bob Dylan, Bertolt Brecht e Primo Levi, gli allievi di Adriana Maselli si sono esibiti in una esecuzione a più voci di Andare a Leopoli di Adam Zagajewskj, e Alessandra Manzoni ha concluso l’incontro con la bellissima Ode alla pace di Pablo Neruda.

In serata frizzante competizione poetica, un Poetry Slam con Giacomo Ranco, maestro di cerimonia, dove a vincere è stata la poesia, ma anche la giovane Martina Lauretta che ha conquistato il pubblico e la giuria.

I performers sono arrivati anche da lontano (il secondo posto è stato conquistato dal genovese Moòxo) e hanno dato vita a uno spettacolo sorprendente che ha raccolto giudizi entusiasti.

Ecco poi gli appuntamenti di oggi, giovedì 31 marzo: alle ore 18.30 presso il Museo della ceramica Gianetti “incontro con i poeti”: reading delle poesie di Antonella Monti e Giuseppe Radice.

In serata, alle 21 presso in Cinema Prealpi, il film Antonia, di Cito FiloMarino, sulla poetessa milanese Antonia Pozzi.

