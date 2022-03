x x

SARONNO – Tiene banco anche a Saronno la voglia di capire cosa sia successo e perchè nell’ambito del delitto di Rescaldina costato la vita a Carol Maltesi.

Problemi di riscaldamento all’asilo nido Candia al quartiere Prealpi

Hub vaccinale promosso dai medici: ecco il risultato del questionario di Medici Insubria.

Sviluppi anche nel caso dell’accoltellamento di sabato a Turate.

Rapida e risolutiva seduta di consiglio comunale ieri sera: qui la diretta con tutti gli interventi.

Tutte le nuove regole del green pass

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn