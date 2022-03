L’Amministrazione torna nei quartieri: incontro al Matteotti in diretta

SARONNO – Inizierà alle 20.45 presso il Tam Tam di via Avogadro, l’incontro del Sindaco e della Giunta con i cittadini del quartiere Matteotti, nell’ambito dell’iniziativa “Noi Partecipiamo, quartieri al centro”, che vede l’Amministrazione comunale impegnata in confronti aperti con la cittadinanza residente nei singoli quartieri cittadini.

Oggi 31 marzo è il turno del Matteotti: ascolto, restituzione, dibattito costruttivo per progettare iniziative utili al quartiere.Nel rispetto delle normative anticovid, l’ingresso alla sala sarà consentito ad un massimo di 50 persone, munite di supergreenpass e previa misurazione della temperatura.

Qui la diretta de ilSaronno di Giulia e Alessia

