x x

SARONNO / LOMAZZO – Lavori in corso al Parco del Lura, l’area naturalistica che si estende fra Saronno, il Saronnese ed il vicino comasco.

Riepilogano dall’ente parco:

nei pressi della zona ex tiro a segno e poco distante dal centro Biodiversità sono in corso di realizzazione due nuove aree umide. L’intervento Gestire 2020, finanziato da Regione Lombardia, dai fondi europei del progetto Life e cofinanziato dal Comune di Lomazzo, mira a favorire un aumento della biodiversità con il ritorno di alcune specie a rischio, come la rana dalmatina, la rana latastei e il tritone. Gli anfibi, per potersi riprodurre, hanno bisogno di stagni e aree umide, distribuite sul territorio. Per questo, nel 2019 è stato avviato il progetto di costruzione di nuovi stagni. I primi tre sono stati realizzati a gennaio 2021 e altri due sono in via di ultimazione in questi giorni. Tutti gli interventi sono completati da una abbondante piantagione di alberi, arbusti, e, nei pressi delle pozze, di piante acquatiche.

Solo in questi giorni è prevista la messa a dimora di oltre 400 piante, tra specie d’alto fusto e specie arboree minori: un intervento che valorizza il nostro parco.Nella zona della castenada saranno messi a dimora anche dei castagni, per ricordare la presenza di alberi che danno nome a questa zona.Complessivamente si tratta di un intervento importante, per portare sempre più valore dal punti di vista ecologico nella nostra valle.Le nuove piante oggetto di messa a dimora – zona Lomazzo ex tiro a segno: querce: 137; carpini: 46; olmi: 46; aceri: 92; pioppi: 10; cornioli: 32; altri arbusti: 96. Zona centro biodiversità: querce: 45; carpini: 15; olmi: 15; aceri: 30; pioppi: 4; cornioli: 11; altri arbusti: 37.

(foto Comune Lomazzo: lavori e piantumazioni nel Parco del Lura)

31030222