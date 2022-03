x x

SARONNO – Radio Orizzonti in Rete, il programma radiofonico che informa sui servizi e sulle associazioni saronnesi, torna con un nuovo episodio: l’ospite della giornata del 31 marzo alle 10.30 e alle 19.15 sarà Avulss.

L’Avulss è una Organizzazione di Volontariato d’ispirazione cristiana che opera in campo socio- sanitario presso l’ospedale, le residenze per anziani e a domicilio. L’obiettivo del servizio è quello di avvicinare, ascoltare, sostenere le persone in difficoltà, cercando di dare loro sostegno, ascolto e vicinanza. Tra i punti qualificanti del volontariato Avulss c’è la formazione e l’operare in gruppo che permettono la qualità e la continuità del servizio. Per informazioni: [email protected]

(foto d’archivio)

23032022

