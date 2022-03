x x

SARONNO – Lo storico legame che unisce la famiglia Bergamini ad Agres ancora una volta fa centro nel segno della solidarietà.

In occasione del suo 50° compleanno Eliana ha invitato amici e parenti a donare un contributo per sostenere i molteplici progetti

riabilitativi di Agres onlus, l’associazione di genitori che da quarant’anni offre terapie all’avanguardia ed eccellenza per le persone con disabilità di diverso ordine e grado. Agres, che conta ad oggi circa 150 beneficiari, si fa carico di coprire una parte significativa dei costi, rendendo così i servizi accessibili a famiglie di qualunque reddito e fascia sociale.ù

Per questo motivo iniziative di altruismo come quella promossa dalla nostra concittadina Eliana sono di vitale importanza. Un plauso e un ringraziamento ad Eliana per aver contribuito a diffondere il seme della solidarietà! E per chi volesse

seguire il suo esempio può donare aIl’IBAN IT38 G030 6909 6061 0000 0065 661.

