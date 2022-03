Softball, le saronnesi Giulia e Fabrizia con la Nazionale premiate a Roma

x x

SARONNO – C’erano anche le “saronnesi” Giulia Longhi e Fabrizia Marrone della Nazionale italiana di softball, ed entrambe atlete dell’Inox Team Saronno, agli “Italian sportrait awards” che sono andati in scena a Roma con il patrocinio del Coni, il Comitato olimpico.

Nell’occasione, infatti, la Nazionale di softball – che nel 2021 ha vinto l’Europeo, ed ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo – è stata premiata nella categoria “Team top donne”.

L’evento si è svolto a The village di via Rebecchini a Roma, lo scorso fine settimana. Il premio Italian sportrait awards è organizzato dalla Confsport Italia Apssd, Associazione di promozione sociale e sportiva attiva dal 1991. Il premio nasce nel 2013 nel tentativo di dare voce a tutti gli appassionati e tifosi di sport per eleggere i migliori atleti italiani, non soltanto in base ai risultati, ma premiando soprattutto chi ha saputo emozionare attraverso le proprie prestazioni sportive e ispirare con i propri comportamenti dentro e fuori dal campo gara.

31032022