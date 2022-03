x x

UBOLDO – E’ un vero e proprio viaggio la mostra interattiva dedicata al mondo dell’autismo, ospitata nella Casa dei Talenti di Uboldo. “Viaggio sul pianeta blu” è stata pensata per trasportare lo spettatore sul pianeta dell’autismo: protagonisti della mostra sono i cinque sensi, che saranno calati nelle difficoltà dell’autismo, come stare seduti a lungo, o controllare le proprie emozioni, grazie alle otto installazioni esposte.

Iniziativa dell’istituto comprensivo Manzoni in collaborazione con l’amministrazione di Uboldo, si tratta di un percorso interattivo e di sensibilizzazione pensato dagli studenti del quinto anno della scuola primaria Ceriani, con la guida della referente Agnese Ribecco, in occasione della giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo. Oltre al percorso interattivo saranno esposte anche installazioni dello street artist Square circa i diritti dei bambini, che verranno poi donate alla scuola.

Presenti all’inaugurazione dello scorso lunedì 28 marzo, il sindaco Luigi Clerici, il vicesindaco Laura Raddrizzani e due rappresentanti dell’ufficio scolastico territoriale di Varese, Simonetta Bralia e Luigi Macchi. Sarà possibile visitare la mostra fino la prossima domenica 3 aprile, secondo i seguenti orari: da lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 per le scuole, mentre per il pubblico sabato e domenica dalle 14 alle 17.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”. Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn