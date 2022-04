x x

SARONNO/SARONNESE – Anche questo week end è ricco di eventi. Segnaliamo quello al museo Diocesano dedicato alla “Passione” declinato in tante versione da altrettanti artisti del Novecento italiano.

Venerdì 1 Aprile

SARONNO – Nel foyer del teatro Giuditta Pasta di via I° Maggio, è possibile visitare la mostra collettiva “Un’anima indocile – omaggio ad Alda Merini” con le opere di Sabrina Romanò, Viviana Graziani e Teresa Santinelli. L’evento è organizzato dall’associazione Helianto e Artigianarte. Informazioni sugli orari al sito internet www.helianto.it.

Sabato 2 Aprile

TURATE – Dalle 8 alle 19, nella location del complesso Riri di viale Roma, torna il “Mercatino da Forte dei Marmi”. Info al sito www.facebook.com/ilmercatinodafortedeimarmi/

MILANO – Al museo Diocesano Carlo Maria Martini di piazza sant’Eustorgio 3 è allestita la mostra “La Passione. Arte italiana del Novecento dai musei Vaticani”: 40 opere dei maggiori artisti del Novecento italiano interpretano la Passione di Cristo. Informazioni al sito internet www.chiostrisanteustorgio.it.

ROVELLASCA – Alle 10, alla biblioteca comunale di via Edmondo de Amicis 1, lettura e attività ludiche per bambini dai 6 ai 10 anni. Prenotazione obbligatoria all’e-mail [email protected], evento organizzato secondo le normative anticovid.

SARONNO – All 16, alla cooperativa saronnese in via Pietro Micca 17, il Masci propone l’incontro dal titolo “Origini storiche del cristianesimo” con il dottor Giorgio Tavani, studioso di Bibbia e Medioriente. Info al numero 3405703441.

SARONNO – Alle 21, al teatro Giuditta Pasta di via I° Maggio, va in scena lo spettacolo “The Game – Incantesimi della mente per controllare l’imponderabile” con Francesco Tesei (in foto). Informazioni al sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

COGLIATE – Alle 21, alla sala Carlo Cattaneo in via Trento, la compagnia teatrale amatoriale “Semsemperquei” presenta lo spettacolo dialettale “La pazienza del sciour curat”. L’ingresso è libero e per informazioni si può consultare il sito internet www.comune.cogliate.mb.it.

Domenica 3 Aprile

MILANO – Alle 11.10 visita guidata alla stazione centrale e al memoriale della shoah, un viaggio attraverso la stagione più cupa e disumana della Milano moderna proposta da “Milano guida”. Per info e prenotazioni si può visitare il sito internet www.milanoguida.com.

LIMBIATE – Alle 17.30, al teatro comunale di via Valsugana 1, incontro con lo scrittore Flavio Caroli che presenta il libro “I sette pilastri dell’arte di oggi”. Info al sito www.comune.limbiate.mb.it.

MILANO – Al Pirelli Hangar Bicocca di via Chiese 2 è possibile visitare la mostra “Metaspore” dell’artista coreana Anicka Yi a cura di Fiammetta Griccioli e Vincente Todoli. Informazioni al sito internet www.pirellihangarbicocca.org.

01042022