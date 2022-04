x x

SOLARO – Due giorni di pioggia dopo oltre 100 di siccità, l’emergenza incendi all’interno del Parco delle Groane non è ancora alle spalle, ma per i vertici dell’ente parco è anche il tempo di ringraziare tutti quanti si sono adoperato per arginare una situazione difficile da molti punti di vista. Tanti volontari, agenti della polizia locale, vigili del fuoco, ma anche chi vive e lavora all’interno o a ridosso del parco e si è messo subito a disposizione per dare concretamente una mano. Il presidente del Parco Groane, Emiliano Campi, ha scritto nei giorni scorsi una lettera di ringraziamento in particolare al ristoratore Alessio Novati, che durante l’incendio dello scorso 21 marzo ha offerto pranzo e cena a tutti i volontari impegnati a spegnere l’incendio nei pressi di via Piave a Cogliate.

Questo “comportamento è esempio di spirito di collaborazione tra ente parco e privati ai fini della tutela dell’ambiente e della conservazione del territorio” ha scritto il presidente ringraziando il ristoratore a titolo personale e per conto di tutti i responsabili e collaboratori dell’ente parco.

(foto: Emiliano Campi)

01042022